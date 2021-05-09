Ветеранов все меньше: в Волгограде проходит Парад Победы

Парад Победы в Волгограде. Фото: Екатерина СИМОХИНА

С девяти часов утра 9 мая 2021 года на площадь Павших борцов в Волгограде стали съезжаться зрители на Парад Победы. Пускают суда сегодня только избранных – по спецприглашениям. Главные гости праздника – ветераны. С каждым годом на трибунах их все меньше. И все больше депутатов и чиновников.

Утром 9 мая волгоградские власти внезапно решили разрешить допуск зрителей на Парад Победы, но только со стороны Аллеи героев. При этом закрыли на вечер Мамаев курган, чтобы избежать скопления людей в условиях коронавируса.

Зато сегодня аншлаг в гостиницах, расположенных на центральной площади Волгограда: забронированы почти все номера. И даже квартиры поблизости все арендованы на 9 мая. Люди смотрят Парад Победы с балконов. Кстати, оттуда открывается лучший вид на торжественное шествие.

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