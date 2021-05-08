Волжане смогут сделать прививку от коронавируса прямо на праздновании 9 мая

Перед прививкой каждого пациента ждет тщательный осмотр. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Жителям Волжского 9 мая предоставится уникальная возможность не только отдохнуть и отметить в парках День Победы, но и тут же сделать прививку от коронавируса. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии Волжского, 9 мая в парках Волжский» и «Новый город» будут работать мобильные пункты вакцинации.

- Бригада медиков из больницы №3 будут работать в парке «Волжский», рядом с колесом обозрения и новой сценой с 10.00 до 13.00. А с 13.00 до 15.00 мобильный комплекс продолжит работу в парке «Новый город». Здесь любой желающий сможет получить первый компонент вакцины от СOVID-19. Главное, иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис, -уточняют в администрации Волжского.

Кстати, центры вакцинации, расположенные в поликлинике № 1 (ул. Пушкина 12), поликлинике №2 (ул. Мира, 41) и поликлинике горбольницы имени Фишера (пр. Ленина, 137) тоже будут работать все выходные и праздничные дни.

- Кроме того, сделать первую прививку от коронавирусной инфекции можно в пунктах вакцинации в ТЦ «Волгамолл» (ежедневно с 11:00 до 19:00), «Леруа Мерлен» (с 12:00 до 20:00 – в выходные дни, с 15:00 до 20:00 – по будням) и «Простор» (ежедневно, кроме 9 мая, с 10:00 до 16:00), - напоминают в мэрии города-спутника.