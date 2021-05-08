В Волгограде умер известный поэт Борис Гучков

Борис Гучков. Фото Центральной сети городских библиотек Волгограда.

Печальную новость сообщили волгоградские литераторы: 7 мая на 71-м году жизни перестало биться сердце поэта Бориса Гучкова. Скончался один из корифеев Волгоградского регионального отделения Союза писателей, лауреат Всероссийской литературной премии «Сталинград», лауреат Государственной премии Волгоградской области в сфере литературы.

«Человек он был добрый, мудрый, ироничный, скромный. Полуулыбка, чуть грустный взгляд задумчивых глаз. Простой российский классик», - так пишут о нем коллеги из Центральзованной системы городских библиотек Волгограда.

Уроженец Рязанской области он переехал в Волгоград в 1972 году. В Союз писателей СССР был принят по рекомендациям Маргариты Агашиной и Фёдора Сухова в марте 1989 года. Его стихи печатались во многих журналах и альманахах. Много лет вёл литературную студию в Кировском районе. А перед пандемией вышел в свет его последний поэтический сборник «В дом возвращаться свой...».

Светлая этому память светлому и одарённому человеку.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Борис Петрович Гучков (24. 01.1950 – 07.05.2021)

Он не только писал стихи. Гучков переводил Магомеда Ахмедова и других поэтов бывших братских республик. Несколько лет вел литературное объединение «Авангард» в Кировском районе Волгограда. Издал в Волгограде и Москве книги «Беседа», «Имена», «Красный угол», «Приглашение», «Сергей Есенин. Последние встречи», «На зимнее время», «Столетья треть», «Под Водолеем», «Имя твоё», «Пасторали», «И верить, и любить», «Русской души кочевья», «С истока по самого моря», «Касимовская невеста», «Мой Есенин», «Четвертая стража ночи».