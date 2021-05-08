В МЧС призвали волгоградцев не жечь костры: высокая пожароопасность

Спасатели напоминают: за нарушение правил пожарной безопасности грозит немалый штраф. Фото: Александр КУЛИКОВ

В МЧС по Волгоградской области выдали экстренное предупреждение: из-за резкого потепления с 9 по 11 мая 2021 года в отдельных северных районах и в отдельных южных районах региона ожидается высокая пожароопасность - 4 класс горимости леса. По данным волгоградского Гиброметцентра в эти дни на указанных территориях будет сухая погода и сильный порывистый ветер. Поэтому спасатели убедительно просят волгоградцев воздержаться от разжигания костров и не палить мусор.

На майские праздники многие волгоградцы отправляются на природу. Шашлыки, кулеш, ну и все сопутствующее. Но при этом не все помнят о безопасности. В итоге ежегодно в период майских праздников в регионе происходит всплеск пожаров.

Чтобы «охладить» пыл волгоградцев с период с 1 апреля по 31 октября в Волгоградской области установлен пожароопасный период. Кроме того, в ближайшие дни – 8,9 и 10 мая – во всех районах области пройдут межведомственные рейды с применением беспилотных летательных аппаратов и космического мониторинга.

В ГУ МЧС по региону также напомнили о штрафах за нарушение правил пожарной безопасности при сжигании мусора, отходов, сухой растительности иразведение костров: на граждан - до 3 тысяч рублей, на должностных лиц - до 15 тысяч рублей, на юрлиц - до 200 тысяч рублей.