В Волгоградской области заработал SMS-гид для туристов

На майские праздники в Волгоград всегда приезжает много гостей. Это и не удивительно, ведь на сталинградской земле всегда ярко празднуют День Победы. А, чтобы помочь туристам сориентироваться в нашем регионе – что посетить, где остановиться, что отведать и прочее - компания МТС при поддержке регионального комитета по развитию туризма запустила специальный сервис - SMS-гид. Правда, пока он работает в тестовом режиме.

- На этом сервисе есть описание и фотографии знаковых мест Волгоградской области, традиционных блюд местной кухни, рекомендации местных жителей и другие данные. Ссылка на сервис приходит на телефон, как только вы пересекаете границу Волгоградской области. Причем воспользоваться SMS-гидом могут всех операторов мобильной связи. Трафик за переход на сайт с путеводителем тарифицируется в рамках обычного пакета, никаких дополнительных затрат не требуется, - уточняют «КП-Волгоград» в администрации региона.

Напомним, что много полезной информации о Волгоградской области вы также найдете на сайте Агентства развития туризма Волгоградской области и на едином обновленном региональном туристическом портале. Кроме того, региональный комитет по развитию туризма выпустил новые карты Волгограда и области, на которых отмечены все достопримечательности и размещены QR-коды, содержащие всю необходимую информацию.