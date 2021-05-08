Где перекроют дороги в Волгограде 9 мая 2021: список

Водители, возьмите на заметку план перекрытий и заранее планируйте пути объезда. Фото: Андрей МИРЕЙКО

День Победы в Волгограде начнется с Парада Победы, потом будут концерты, выставки и военно-историческая реконструкция, а завершится праздник праздничным салютом. И, как водится, ради безопасности гостей ряд улиц в городе станут пешеходными. Кроме того, в этом году на 9 мая припадает еще один праздник - православная Красная горка, в связи с чем будет органичено движение возле кладбищ. Итак, где перекроют дороги в Волгограде 9 мая 2021 года?

С 20.00 8 мая и до полуночи 9 мая будут перекрыты для транспорта улица Чуйкова (от Краснознаменской до Соколова), рокадная дорога (от Комсомольской до Калинина и от улицы 7-й Гвардейской до Комсомольской) и улица Советская (от Краснознаменской до Порт-Саида).

Кроме того, 9 мая 2021 года не пустят машины к Мамаеву кургану: 7.00 до 24.00 будут перекрыты подъездные пути на участке от улицы Рокоссовского к телецентру.

Перекроют для транспорта также улицу Краснознаменскую, улицу Ленина и улицы Володарского в границам от проспекта Ленина до Набережной.

9 мая многие православные волгоградцы поедут на кладбища, чтобы помянуть умерших в праздник Красной горки. Учтите, что транспорт не пустят на подъездные к кладбищам дороги. В частности, будет перекрыто движение по улице Землячки - от проспекта Жукова до Института гигиены, и по улице Батумской, а также Южно-Украинской и на съезде с Третьей Продольной магистрали.

Ограничено будет и движение по улице Либкнехта (от проспекта Жукова до Димитриевского кладбища), а также на улицах Рионской, Ингульской и Истринской. А в Кировском районе закроют для машин дороги (у кладбищ) по улицам Лавровая, Клязьминская, Абганеровская и Майская, и улицу Красных партизан, а также переулки Майский и Советски.