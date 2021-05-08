Вниманию водителей: в Волгограде под мостом сузили рокадную дорогу

Фото из архива КП.

Новость, которая не порадует волгоградских водителей: с сегодняшнего дня, 8 мая, частично сузят Нулевую продольную магистраль - движение будет ограничено на участке в районе «танцующего» моста. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в администрации города.

В канун Дня Победы движение по центру Волгограда и так ограничивают, а тут еще и рокадную дорогу разрыли.

- Дело в том, что сейчас подключают новые локальные очистные сооружения (построенные в районе моста через Волгу) к общегородской ливневой канализации. Идут земельные работы, в зону которых попала и проезжая часть по Нулевой Продольной. Но полностью дорогу перекрывать не будут, а лишь сузят до двух полос, – поясняют в мэрии.

Сроки окончания работ не называют, но обещают, что мера временная и специалисты постараются выполнить все мероприятия оперативно. Так что, водители, берите на заметку при планировании своих поездок по городу.

Напомним, что в День Победы движение будет закрыто и по улице Чуйкова (от улицы Краснознаменской до улицы Соколова), по улице Советская (от улицы Краснознаменской до улицы Порт-Саида) и по рокадной дороге (от улицы Комсомольской до улицы Калинина). Также в Волгограде перекроют для транспорта 9 мая 2021 года еще ряд улиц.