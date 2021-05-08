В Волгограде нетрезвый мужчина устроил стрельбу по маршрутке и студентам

"Стрелок" сбежал до приезда полиции, его разыскивают. Фото: Иван ВИСЛОВ

Крики, стрельба, «раненый» студент и разбитая «ГАЗель» - вчера, 7 мая, волгоградцы стали очевидцами криминального триллера, который развернулся в Кировском районе. И все это устроил нетрезвый мужчина, которого, к слову, еще не нашли. А началось все с конфликта в маршрутке. Подробности случившегося «КП-Волгоград» рассказали в региональном Главке.

«На Лавровой неизвестный маршрутку расстрелял», - сообщения подобного плана стали размещать волгоградцы в соцсетях вечером 7 мая.

Утром выяснилось, что устроил дебош пьяный мужчина. Маршрутка №3с ехала по Кировскому району в сторону центра, когда в салоне разразился скандал. Один нетрезвый пассажир повздорил с молодыми парнями. Когда перепалка дошла до криков, остальные пассажиры потребовали у водителя «ГАЗели» высадить дебоширов. Но на улице конфликт не утих.

- Выйдя из салона маршрутки, мужчина достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в сторону «обидчиков». Одна из пуль угодила в ягодицу молодого человека (который оказался студентом ВолГу). Парня увезли в больницу №1, но после осмотра врачи его отпустили – в госпитализации он не нуждается, - уточняют в ГУ МВД по региону.

Но даже «ранив» студента, волгоградец не успокоился и произвел еще несколько выстрелов по отъезжающей маршрутке. В результате чего у микроавтобуса разбиты несколько окон.

- В салоне микроавтобуса никто не пострадал. Очевидцы вызвали полицию. Но до приезда полицейских «стрелок» успел сбежать. Ведётся его розыск, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщают в полицейском ведомстве.