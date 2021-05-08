Глава СК России взял на контроль расследование гибели двух поисковиков под Волгоградом

Фото СК РФ.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин регулярно следит за резонансными темами, которые поднимаются в СМИ. Увидел он и информацию о ДТП в Волгоградской области, где фура протаранила три машины и пострадали две 10-летние девочки-фигуристки. Вчера, 7 мая, он поручил своим подчиненным в Волгоградской области инициировать передачу из органов полиции материалов уголовного дела о данной аварии. Теперь в обстоятельствах происшествия будут разбираться следователи, и выяснять – действительно ли девочки ехали с соревнований или просто семья возвращалась с отдыха.

Кроме того, Александр Бастрыкин затребовал доложить ему о том, как идет расследование обстоятельств гибели 59-летнего мужчины и 15-летнего подростка из поискового отряда «Память» при взрыве снаряда времен войны в Волгоградской области. Напомним, трагедия произошла 6 мая в Городищенском районе – неподалеку от поселка Самофаловка. Там, на «Огуречной» высоте юные поисковики из Оренбургской области вели раскопки в канун Дня Победы. Мальчик, погибший от взрыва, приехал сюда вместе со своей бабушкой.