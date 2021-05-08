Резко затормозил: в Волгограде в автобусе пострадал ребенок

Сразу двое волгоградских детишек оказались на больничной койке по вине нерадивых водителей. Одну девочку сбила машина, вторую чуть не покалечил водитель автобуса. Благо все живы. Подробности ДТП рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Дорожный инцидент с 4-летней девочкой произошел в Волжском 7 мая примерно в 10.40. 34-летний водитель на «Хендэ Солярис» ехал по улице Карбышева и, поворачивая на улицу Оломоуцкую не притормозил перед пешеходным переходом. На беду на «зебру» внезапно выехала на своем детском самокате маленькая девочка. Водитель нажал на тормоз, но наезда избежать не удалось. С травмами ребенка увезли в больницу.

Еще одна девочка – 8 лет – пострадала прямо в салоне автобуса.

- Произошло это примерно в 20.10 в Дзержинском районе Волгограда. Девочка в сопровождении взрослых ехала в автобусе «Волгабас», который двигался по проспекту Жукова. Напротив дома №58 водитель вдруг резко затормозил, чтобы избежать столкновения, а ребенок в салоне в этот момент не удержался и упал. Девочку увезли в медучреждение для обследования, - сообщают в региональном Главке.