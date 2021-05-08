В Волжском полицейские на руках вынесли из огня мужчину

Сотрудники ППС лейтенант полиции Константин Власов и старшина полиции Вячеслав Лемешко оказались ближе всех к месту пожара и спасли жизнь мужчине. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

59-летнему мужчине из Волжского невероятно повезло, что в момент пожара рядом с его домом оказался полицейский патруль. Именно стражи порядка спасли его от неминуемой смерти - вынесли из огня. Эту историю спасения «КП-Волгоград» поведали в ГУ МВД по региону.

- Вечером 7 мая в дежурную часть Управления МВД России по Волжскому поступило сообщение о пожаре: загорелись вещи в квартире многоэтажного дома по улице Пионерской. Информацию тут же передали всем патрулям, дежурившим по городу. Ближе всех к месту ЧП оказались сотрудники ППС лейтенант полиции Константин Власов и старшина полиции Вячеслав Лемешко. Когда они подъехали по указанному адресу, увидели клубы черного дыма, которые вырывались из окон квартиры, расположенной на пятом этаже дома. Полицейские рванули туда. Уже в подъезде на лестнице они встретили мужчину и женщину, которые успели выбраться из горящей квартиры и спускались вниз. Но они сообщили, что внутри остался их друг. Несмотря на сильное задымление, стражи порядка вошли внутрь, отыскали в самой дальней комнате мужчину и вынесли его на руках на улицу, - рассказывают в региональном Главке.

В этот момент к дому уже подъехали пожарные и «скорая» помощь. Пострадавший мужчина был без сознания и получил значительные ожоги. Его передали медикам.

- По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. В настоящее время 59-летний волжанин находится в больнице, его жизни ничего не угрожает, - уточняют в волгоградской полиции.