В пойме Царицы в Волгограде открыли водные горки

Фото парка "Раздолье".

Аквапарка в Волгограде пока не построили, а вот прокатиться с водной горки на полной скорости с брызгами пены волгоградцы уже могут. В пойме реки Царицы рядом с тюбинговыми трассами на склоне установили две водные горки – детскую и взрослую.

А еще тут появился бассейн. Ну а для тех, кто захочет после водных процедур понежиться на солнышке, тут же установили шезлонги для загара. Ну и для удобства отдыхающих организаторы предусмотрели раздевалку. Единственное, что волгоградцам надо будет взять с собой – полотенце и сменную обувь.

Как уточнили «КП-Волгоград» в парке «Раздолье», водные горки уже протестировали. Детская горка высотой 30 метров, молодежная – 60 метров. Работать они будут с 12.00 до 20.00.

Фото парка "Раздолье".

- Скоро сделает еще архитектурную подсветку для водных горок. Так что будет не только весело, но и красиво, - обещают в парке.

Пускать на водные горки будут детей от 5 лет.