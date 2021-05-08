Прощание с легендой «Ротора» Александром Гузенко состоится 10 мая

Фото СК "Ротор".

Прощание с легендарным футболистом волгоградского «Ротора» Александром Васильевичем Гузенко состоится 10 мая 2021 года. Церемония пройдет в понедельник в траурном зале похоронного дома «Память» (Больничный комплекс). Начало в 14:00. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе СК «Ротор».

Напомним, что сердце известного нападающего, рекордсмена волгоградского клуба по забитым голам в чемпионатах СССР Александра Гузенко остановилось 6 мая. Ему было всего 69 лет.

Похоронят футболиста на Новом Ворошиловском кладбище.

- Для тех, кто захочет попрощаться с легендой волгоградского футбола, будет организован автобус от Больничного комплекса до места захоронения и обратно, - сообщают в СК «Ротор». - Волгоградский футбольный клуб окажет помощь в организации похорон и на сегодняшнюю игру против «Сочи» футболисты вышли с траурными повязками в память о нападающем.