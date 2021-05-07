45-летняя волгоградка и 49-летний волжанин скончались от ковида

8 смертей зафиксировали за сутки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки 7 мая 2021 в статистике по коронавирусу в Волгоградской области сразу два рекорда. Один хороший – наименьший с сентября 2020 года прирост заболевших, второй печальный – снова 8 летальных исходов от COVID-19 и его осложнений. Среди умерших от ковида четыре человека из Волгограда, в том числе еще молодая 45-летняя женщина. В Волжском коронавирус унес жизнь 49-летнего мужчины. Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, у всех восьмерых были проблемы сердечно-сосудистой системы, многие пытались лечиться самостоятельно и обратились к медикам, когда болезнь зашла слишком далеко.

Помимо 45-летней волгоградки в областном центре скончались в ковидных госпиталях 72-летняя и 82-летняя женщины, а также 73-летний мужчина. Также печальную статистику коронавируса пополнили 65-летний мужчина из Палласовского района, 86-летний житель Клетского и 60-летний пациент из Новоаннинского района.