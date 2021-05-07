9 мая в Волгограде покажут военно-историческую реконструкцию

На набережной будет несколько площадок. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В День победы 9 мая 2021 верхняя терраса Центральной набережной Волгограда превратится в масштабную сцену для военно-исторической реконструкции «Тот цветущий и поющий яркий май». Жители и гости города увидят медсанбат, солдатский привал, блиндаж командира, смогут написать письмо в полевой почте, а у памятника Хользунову будет выступать агитбригада. Тематические площадки развернутся на аллее от храма до фонтана «Искусство». Начнется реконструкция на набережной 9 мая 2021 в 11.30.

9 мая в центре Волгограда зрители смогут погрузиться в праздничную атмосферу, посмотреть на технику времен войны, сделать множество фото на память, подкрепиться солдатской кашей и послушать песни военных лет. Выставят на набережной грузовик ЗИС-5, мотоцикл М-72, пулемет Дегтярева, миномет и артиллерийские орудия ЗИС-2 и 53-К. Задействуют в реконструкции более 30 участников военно-исторического клуба «Сталинград - Армия Дон».

Подробную программу празднования Дня Победы 9 мая 2021 в Волгограде смотрите здесь, какие мероприятия пройдут в районах города – здесь.