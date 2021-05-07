В Волгограде таксист протаранил дерево и умер

Такси врезалось в дерево. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Трагедия произошла ранним утром в эту пятницу, 7 мая, в Ворошиловском районе Волгограда. На улице Куприна, напротив дома №13, автомобиль Яндекс. Такси протаранило дерево, водитель умер на месте ДТП. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, допустивший наезд на дерево таксист смог выйти из покореженного автомобиля, но тут же скончался. Что стало причиной смерти – последствия аварии, либо же ДТП произошло из-за того, что мужчине стало плохо за рулем, пока не ясно.

- Причина смерти водителя на данный момент не известна, - сообщили «КП-Волгоград» в ведомстве.

В салоне такси в момент ДТП находился пассажир, он получил травмы. Мужчину с места аварии увезли в ближайшую больницу.