Погода на 9 мая 2021 года в Волгограде: тепло, но с дождем

Утром в День Победы в Волгограде будет тепло и пасмурно и только к вечеру возможен кратковременный дождик. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Утром облачно, и даже пасмурно, а к вечеру ожидают кратковременный дождь – синоптики из волгоградского Гидрометцентра рассказали, какой будет погода 9 мая 2021 года в Волгограде.

Суббота, 8 мая, волгоградцев порадует своим весенним теплом. Утром, правда, местами по Волгоградской области будет туман, но к полудню выглянет солнце, т столбик термометра поднимется до +18...+20 градусов.

- Ночью и днем 8 мая без существенных осадков, ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. В Волгограде будет ясная погода и довольно жарко: днем +21...+23 градуса, - сообщают в волгоградском ЦГМС.

Утро 9 мая тоже будет теплым, хоть и пасмурным. Воздух днем прогреется до +20 градусов. А вот к вечеру ветер с севера принесет в Волгоград тучи и пойдет дождь. Но при такой температуре дождик можно будет назвать «летним». Главное, чтобы он праздничный салют на День Победы не испортил.