В Волгограде перевернулась лодка с рабочими, один погиб

Следователи СКР проводят проверку. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Поздним вечером 5 мая на Волге в Кировском районе Волгограда перевернулась лодка, в которой находилось четверо работников очистных сооружений на острове Голодном. Трагедия случилась в ночной темноте в Щучьем проране между островами Сарпинским и Голодным. На помощь мужчинам пришли местные жители, им удалось спасти троих. Но один человек все же не смог выжить в холодной воде и погиб. Тело 50-летнего мужчины обнаружили после поисков. Следователи СУ СКР по Волгоградской области проводят проверку.

Как сообщили «КП-Волгоград» в экстренных службах, лодка опрокинулась в 300 метрах от берега напротив хутора Бобыли. По предварительным данным, погибший мужчина встал на край лодки, та накренилась и перевернулась, что и привело к трагедии.

- В результате ЧП погиб сотрудник очистных сооружений. В момент трагедии он не был на рабочем месте и не выполнял служебных обязанностей, - прокомментировали «КП-Волгоград» в компании «Концессии водоснабжения», в чьем ведении находятся очистные сооружения на острове Голодном.

Следователи выяснили, что делали четверо мужчин в лодке ближе к полуночи.

- По словам мужчин, на работе у них закончилась питьевая вода и они поплыли за ней в хутор Бобыли. В пути лодку качнуло, она перевернулась. Криминальной составляющей в деле нет, - рассказала следователь СО по Кировскому району Волгограда Екатерина Попова. - Остальные мужчины, которые находились в лодке, живы и здоровы.