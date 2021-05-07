Под Волгоградом при строительстве моста рухнула плита: пострадал рабочий

Пострадавшего рабочего доставили в больницу №25 Волгограда. Угрозы его жизни нет. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 7 мая, ЧП произошло в Иловлинском районе Волгоградской области: там во время ремонта моста рухнула бетонная плита. Упала она прямо на бензиновый генератор, от чего произошел взрыв. Пострадал рабочий.

Как сообщили «КП-Волгоград» в экстренных службах региона, инцидент произошел сегодня утром у поселка Качалино на трассе Сызрань-Волгоград. Напомним, на этой трассе ФКУ Упрдор «Москва-Волгоград» ведет масштабный ремонт. На участке автодороги Р-22 «Каспий» (с 903 –922 км) сейчас идет строительство путепровода. Именно там и произошел несчастный случай.

- Бетонная плита упала из-за сильного порыва ветра. В результате происшествия травмы получил один из рабочих. Его своевременно доставили в больницу, где оказали необходимую помощь. Управление направило требование подрядной организации, ведущей работы на объекте, провести внеплановый инструктаж рабочих о технике безопасности. По данному случаю пройдут проверки в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, - прокомментировали инцидент в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

В экстренных службах региона «КП-Волгоград» уточнили, что кроме перелома ребер и ушиба правого легкого, мужчина получил еще и ожоги лица и кисти (10%). Сейчас он находится в больнице №25 города Волгограда.