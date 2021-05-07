В Волгограде восстанавливают разметку на проспектах Ленина и Жукова

Фото администрации Волгограда.

Для кого-то майские праздники – это внеочередные «уаникулы», а для дорожных служб Волгограда – разгар работы. Пока одни укладывают асфальт, другие – наносят свежую разметку. Так, сейчас основные работы идут на проспектах Ленина и Жукова, а также на Второй продольной магистрали и на главных соединительных проездах северной части Волгограда. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в мэрии. Так что, водители, будьте аккуратнее на тех участках, где коммунальщики ведут работы по нанесению разметки.

Хотя, как уверяют в администрации Волгограда, современная краска, с помощью которой сейчас наносят разметку на дороги, высыхает буквально за 15-20 минут. Кроме того, основные работы ведутся в ночное время, чтобы не создавать неудобств для водителей.

- За первую неделю мая сотрудники подрядной организации нанесли уже свыше 12 тысяч квадратных метров новой разметки на проезжую часть. Сегодня ночью специалисты работали в Центральном и Краснооктябрьском районах - на ултицах Мира, Гоголя и проспекте Ленина. Завершить все мероприятия планируется к началу июня текущего года, - уточняют в мэрии.

Гарантийный срок эксплуатации горизонтальной разметки, нанесенной специальной краской – порядка трех месяцев, для термопластика период службы составляет около 12 месяцев.