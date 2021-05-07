Смертельное ДТП под Волгоградом: женщина погибла, еще двое – в больнице

Водитель "семерки" пошел на рискованный обгон и стал виновником смертельной аварии. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Еще одна смертельная авария произошла на волгоградской трассе, и опять в Суровикинском районе. На этот раз столкнулись «семерка» и «Лада Калина». Одна женщина погибла на месте, еще две с травмами в больнице.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, произошло это ДТП примерно в 13.05 на трассе «Волгоград-Каменск-Шахтинский». 41-летний водитель «ВАЗ-217050» ехал со стороны Ростова-на-Дону в сторону Волгограда и, видимо, так торопился, что пошел на рискованный обгон.

- Водитель «семерки» пересек сплошную линию разметки, выехал на полосу встречного движения и практически лоб в лоб врезался в «Ладу Калину», за рулем которой находился 22-летний молодой человек. В результате ДТП 42-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ-217050» от полученных травм скончалась на месте, в больницу с травмами увезли также 40-летнюю и 30-летнюю пассажирок «семерки», - уточняют в региональном Главке.

Напомним, что буквально 5 мая в Суровикинском районе на той же трассе фура смяла три легковушки. Пострадали пять человек, в том числе две 10-летний девочки-фигуристки.