В сквере Пушкина в Волгограде 9 мая пройдет пятичасовой концерт

Концерт в сквере Пушкина будет идти с 16.00 до 21.00. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Ко Дню Победы в Волгограде подготовили обширную программу мероприятий. И хоть Парад Победы увидят не все волгоградцы (пустят на площадь только по приглашениям), зато в обновленном сквере Пушкина пройдет пятичасовой концерт. Гости праздника смогут на только увидеть выступления творческих коллективов города, но и спеть вместе с артистами песни военных лет. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, эта праздничная программа «И снова май, цветы, салют и слезы», посвященная 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начнется в сквере в 16.00 и продлится до 21.00.

Первыми на сцену выйдут юные артисты – откроют программу коллективы дошкольных и общеобразовательных учреждений города, а также детско-юношеских центров. Будет звучать песни «Россия матушка» и «Вперед зовет страна», «Солнечный круг» и «Вспомним, братцы – сталинградцы!», и другие.

В 19.00 начнется вторая часть концерта, в ходе которой гостей ждут выступления коллективов подведомственных учреждений комитета молодежной политики и туризма

- Завершится концерт в 21.00 исполнением артистов вместе со зрителями всеми любимых песен военных лет, - отмечают в администрации Волгограда. И добавляют, - в рамках фестиваля в сквере Пушкина пройдет еще одна патриотическая акция - «Строки, опаленные войной». Дети будут раздавать гостям праздника письма с фронта – памятные копии фронтовых треугольников, сделанные на основе подлинников из фондов музея-заповедника «Сталинградская битва».

Кстати, эта акция будет проходить на нескольких праздничных площадках. Всего в День Победы волонтеры раздадут волгоградцам и гостям города более 3 тысяч таких писем.