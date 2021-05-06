В Волгограде скончался легендарный нападающий «Ротора» Александр Гузенко

Александр Гузенко забил больше всех мячей в чемпионатах СССР за "Ротор". Фото: "Спорт-ревю Поволжья".

6 мая стал печальным днем для всей футбольной и спортивной общественности Волгоградской области. В Волгограде на 70-м году жизни скончался легендарный нападающий «Ротора» Александр Гузенко. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в региональной федерации футбола. Что стало причиной смерти, не уточняется.

- Сегодня сердце знаменитого волгоградского нападающего остановилось, - написали в некрологе федерации футбола Волгоградской области.

Александр Гузенко родился в Сталинграде 27 февраля 1952 года. В детстве начал заниматься футболом. От тренировался в команде «Трактор». После школы закончил Волгоградский институт физической культуры. Но еще во время учебы в нем в возрасте 17-ти лет получил приглашение в основную команду «Трактор». Но большую часть карьеры он провел в «Роторе», став одним из любимцев болельщиков в 70-80-х годах. Выступая на позиции нападающего, Александр Гузенко забил великое множество мячей – около 150. Форвард стал рекордсменом клуба по количеству голов в чемпионатах СССР. Также он в числе рекордсменов по числу проведенных матчей за «Ротор», проведя в футболке клуба около 400 игр. В 1986 году получил звание Мастер спорта СССР.

В конце карьеры футболист играл в элистинском «Уралане», рязанском «Спартаке» и городищенской «Звезде», в которой был еще и тренером. Александр Гузенко в качестве наставника, в том числе, работал и в детских секциях. В 2013 году выдающийся игрок получил звание легенды волгоградского футбола.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным, близким и коллегам Александра Гузенко.