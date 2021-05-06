В Волгограде врачи одновременно пересадили мужчине печень и почку

Фото администрации ВО.

Врачи НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова в Волжском провели совершенно уникальную операцию: они одновременно пересадили мужчине сразу два органа – печень и почку.

Когда волгоградец попал в больницу, у него выявили поражение сразу нескольких внутренних органов. Требовалась срочная операция по пересадке. И волгоградские врачи решились на отчаянный шаг – провести одномоментную трансплантацию.

- Ввиду сложности операции, проводили ее сразу две бригады медиков, в состав которых также вошли врачи федерального центра. Коллеги из Москвы прямо во время операции консультировали волгоградских хирургов, - рассказывают «КП-Волгоград в облздраве.

Сегодня можно уже с уверенностью сказать - операция прошла успешно.

- Жизни пациента ничего не угрожает, его состояние прогрессивно улучшается, - отмечают в региональном комитете здравоохранения.

И добавляют, что с момента открытия в Волжском НМИЦ трансплантологии здесь провели уже 15 успешных операций по пересадке внутренних органов более 500 хирургических вмешательств по различным профилям.