В Волгограде вспыхнул пожар у заброшенного Дома молодежи

Вечером 6 мая посетителей ТЦ «Европа Сити Молл» напугали клубы черного дыма, которые стремительно заволокли парковку и близлежащую округу. Оказалось, что пожар вспыхнул у заброшенного Дома молодежи. Опять и снова.

- Загорелся мусор между заброшенным бывшим Домом молодежи и торговым центром. Пожарные быстро потушили возгорание, угрозы людям и зданиям не было, - уточнили «КП-Волгоград» в региональном ГУ МЧС.

Отметим, что это уже не первый пожар возле этой «заброшки». Да и вообще пустующее здание давно вызывает нарекания у волгоградцев.

«Может быстрее этот сарай сгорит. А то стыдно на него смотреть каждый раз, когда едешь по мосту в Волгоград», - комментируют волгоградцы видео с места пожара, которое очевидцы выложили в соцсетях.

По некоторым данным, загоревшийся «мусор» - это рухнувший рекламный баннер, которым прикрыли полуразрушенное здание, чтобы не испугать иностранных гостей во время проведения в Волгограде игр Чемпионата мира по футболу.