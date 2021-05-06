«С каждым днем я все крепче»: волгоградский мальчик, получивший «укол жизни», идет на поправку

Фото с личной странички Артема Сармашова.

«У меня все хорошо, иду на поправку», - этих слов от мамы волгоградского малыша Артема Сармашева, которая пишет посты в инстаграме от его имени, ждали тысячи его подписчиков. Мальчик с редким заболеванием СМА (спинально мышечная атрофия) в начале 2021 года получил свой «укол жизни» стоимостью 160 миллионов рублей, и наконец-то идет на пути к выздоровлению.

«Анализы показывают снижение печеночных проб. Мы даже ушли с двойной дозировки гормонов на единичную. Каждый день я гуляю на улице, дышу свежим воздухом и общаюсь со своими друзьями. И каждый день тренируемся. После долгого отдыха тренировки не всегда даются весело, но я уже привыкаю. После праздников планируем начать заниматься со специалистом ЛФК на дому и посещать бассейн, - радует всех тех, кто помогал и сопереживал Артему и его родителям.

Напомним, что Артему оплатил редкое лекарство некий «волшебник», который даже не стал называть свое имя.

«Мои силы все крепче, и я верю что, обязательно порадую вас своими шагами. Спасибо всем, кто переживает. И спасибо еще раз нашему главному волшебнику, который поверил в нас и сотворил настоящее волшебство, - не устает благодарить мецената волгоградка. - В нашей жизни есть место чуду и наша история этому доказательство».