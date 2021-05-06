Бессмертный полк онлайн 9 мая 2021 года в Волгограде: где и как принять участие

Фото с сайта проекта "Бессмертный полк онлайн".

К сожалению, коронавирус хоть и сбавил обороты, но не ушел бесследно, и 9 мая вновь проходит в Волгограде (и не только) в ограниченном режиме. Акция «Бессмертный полк» 9 мая 2021 года опять пройдет в режиме онлайн. То есть привычного шествия колонны волгоградцев с штендерами не будет, вместо него будет шествие в виртуальном формате. Зато одновременно по всей стране – старт в 15.00 по местному времени.

Как же принять участие в онлайн-шествии?

- До 7 мая надо подать заявку на сайте проекта «Бессмертный полк», либо через социальные сети - в ВК или ОК. Можно также подать заявку на сайте «Банк памяти». Для участия потребуется загрузить фотографии ваших ветеранов, чтобы они приняли участие в виртуальном шествии. Зарегистрированных на сайте проекта заранее оповестят о времени прохождения вашего Героя в строю Бессмертного полка, и вы сможете поделиться ссылкой на точное время трансляции с родными и друзьями, - уточняют в комитете молодежной политики Волгоградской области.

Вместе сохраним память о подвигах наших героев!