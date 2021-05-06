«Ходит с бадиком»: в Волгограде потерялась пенсионерка

Объявление отряда "Лиза Алерт" Волгоград.

В Волгограде потерялась пенсионерка – 77-летняя Евгения Ивановна Подгорнова. Пожилая женщина ушла из дома погулять во дворе еще днем 5 мая и пропала. Родные забили тревогу, когда бабушка не вернулась к вечеру. Но ее нет уже сутки. К поискам уже присоединились волонтеры из поискового отряда «Лиза Алерт-Волгоград». Но поисковиков не хватает, поэтому они обращаются за помощью к неравнодушным волгоградцам.

«Помогите найти человека!», - призывают волонтеры.

Известно, что пенсионерка с трудом передвигается, поэтому ходит с бадиком. И у нее возможны провалы в памяти, поэтому найти ее крайне необходимо.

Приметы: рост около 150 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, глаза серого цвета.

- Если вам что-либо известно о местонахождении волгоградки, или вы видели ее где-то на улицах Волгограда, сообщите об этом по телефону 8 (800) 700-54-52 или по номеру полиции 112, - уточняют волонтеры волгоградского отряда «Лиза Алерт»