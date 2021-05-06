Лжебанкиры похитили у волгоградцев еще 4 миллиона рублей за сутки

Казалось бы уже все жители Волгоградской области слышали о лжебанкирах и знают о мошенниках, которые всяческими способами воруют деньги с карт. Но за минувшие сутки на удочку этих аферистов попали еще с десяток волгоградцев. В их числе и 40-летний рабочий из Михайловского района, которого «развели» на полтора миллиона рублей, и 44-летний оператор одного из заводов из Котовского района, который перевел на «безопасный счет» 1 миллион рублей.

Поверили аферистам и две медсестры – одна из Михайловского района Волгоградской области, вторая – из Дзержинского района Волгограда. Мошенники не только похитили все их сбережения с карт, но еще и кредиты на них оформили. Также обманули и 60-летнюю продавца–логиста из Кировского района, пенсионера из Красноармейского района и другие.

- На уловки мошенников при купле-продаже товаров через интернет попались инженер из Дзержинского района (у него украли 19 тысяч рублей) и летчик из Калачевского района, который перевел 43 тысяч рублей продавцу автодеталей, однако обещанный товар не дождался, - добавляют в ГУ МВД по региону.

Уточняя, что по всем фактам м ошенничеств проводятся проверки. Аферистов ищут, но еще раз напоминают волгоградцам: никому и никогда не сообщайте по телефону свои номер карты, срок действия, коды CVV2 и CVC2, SMS-коды, логин и пароль от интернет-банка.