Генеральная репетиция Парада Победы пройдет 7 мая 2021 в Волгограде: дороги в центре перекроют

Генеральная репетиция парада в Волгограде пройдет 7 мая. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Утром 7 мая 2021 года в Волгограде пройдет генеральная репетиция парада, который покажут по ТВ в День Победы 9 мая. Для жителей и гостей города это будет последняя возможность увидеть парад на площади Павших Борцов не с экранов телевизоров. Учтите, что центр города на время репетиции перекроют для пешеходов и транспорта еще вечером 6 мая 2021. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, на улицах вокруг площади Павших Борцов перекроют дороги с 20 часов 6 мая до 13 часов 7 мая 2021 года.

С вечера 6 мая 2021 площадь Павших борцов, а также примыкающие к ней улицы Мира, Гоголя, Аллея Героев и все проезды в границах квадрата, ограниченного улицами Краснознаменской, Коммунистической, Гагарина и проспектом Ленина, будут предоставлены для проезда исключительно военной техники. Для водителей на личном транспорте дороги перекроют. Автомобилистам придется планировать маршрут заранее. Также с вечера 6 мая до обеда 7 мая в этих границах нельзя будет ставить машину. Если владелец все же бросит свое авто, его увезет эвакуатор.

Такие же ограничения движения вокруг площади Павших Борцов Волгограда будут действовать в День Победы – дороги перекроют с вечера 8 мая до обеда 9 мая.

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