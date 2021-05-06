«Ротор» получил лицензию для дальнейшего участия в РПЛ

Вчера, 5 мая, в Российском футбольном союзе прошло заседание комиссии по лицензированию футбольных клубов на получение лицензии РФС I. И хотя волгоградский «Ротор» сейчас находится в аутсайдерах Премьер-лиги и дальнейшее участие нашего клуба в турнире высшего дивизиона находится под большим вопросом, необходимую лицензию наш клуб получил. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в службе коммуникаций РФС.

На данный момент кроме «Ротора» также получили лицензии на участие в РПЛ еще три клуба - «Уфа» (Республика Башкортостан), «Арсенал» (Тула) и ФК «Нижний Новгород». Еще шесть клубов не смогли получить эту лицензию. В их числе «Торпедо Москва», «Крылья Советов» (Самара), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Оренбург» (Оренбург), «Балтика» (Калининград) и «Алания» (Владикавказ).

- Заседание апелляционного комитета состоится 12 мая. Клубы могут исправить предъявленные комиссией по лицензированию замечания до этого времени, - уточняют в российском футбольном союзе.

Напомним, что в рамках 29-го тура Тинькофф РПЛ «Ротор» сыграет с «Сочи». Матч пройдет на выезде – на черноморском побережье. Игра будет для волгоградцев непростой, ведь пока их соперник борется за попадание в Еврокубки, сине-голубые пытаются всеми силами удержаться в РПЛ и уйти из зоны вылета.