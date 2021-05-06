«Большая вода» уходит: на Волжской ГЭС снижают сбросы

Сбросы на ГЭС еще продолжаются, но уже в меньших объемах. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

В этом году максимальные сбросы на Волжской ГЭС продлились всего неделю – с 28 апреля по 5 мая. Теперь, в соответствии с указаниями Федерального агентства водных ресурсов, волгоградский гидроузел будет постепенно снижать расходы воды. Сегодня, 6 мая, среднесуточные расходы воды уже составляют 23000±500 кубометров в секунду.

- Вплоть до 8 мая будет происходить ежедневное снижение расходов на 2000 кубометра в секунду. В период с 8 по 10 мая среднесуточные расходы воды составят 17000±500 кубометров в секунду, - сообщают «КП-Волгоград» в пресс-службе Волжской ГЭС.

Говорят, так называемую «сельскохозяйственную полку», в этом году выполнили. Пойменные луга, ерики (искусственные и естественные водоемы для полива в летний период) уже наполнились водой. Теперь задача выполнить «рыбную полку», необходимую для обеспечения нереста рыбы.

- Ее продолжительность может быть изменена Росводресурсами в зависимости от фактически складывающейся гидрологической обстановки, - уточняют на Волжской ГЭС.