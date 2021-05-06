Танки снова повредили асфальт в центре Волгограда

Гусеничная техника повредила асфальт. Фото: Юлия Данильченко

В Волгограде прошла первая репетиция Парада Победы 2021 с участием танков и бронемашин и горожане вновь заметили, что тяжелая армейская техника повредила асфальт на центральных улицах. Сама площадь Павших Борцов выглядит нормально, а вот дорожное покрытие на улице Мира у Планетария и у НЭТа, на улицах Гагарина и Краснознаменской теперь хранит отпечатки гусениц военных машин. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, устранят дефекты покрытия после праздника в рамках текущего содержания дорог. И так каждый год.

- После торжественных мероприятий 9 мая дорожные службы проведут выездное обследование проездов по улицам Гагарина, Мира, Краснознаменской, после чего будут определены сроки и методы устранения изъянов, - отметили в администрации Волгограда.

Площадь Павших Борцов, которую вскоре ждет комплексная реконструкция и замена асфальта на плитку, пока пострадала меньше всего – там танки и тяжелая армейская техника едут медленно. А вот там, где военные начинают разгоняться, следы заметнее всего. Пока все это выглядит не критично, но впереди еще генеральная репетиция парада 7 мая и сам военный парад 9 мая.