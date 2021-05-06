Улицы Волгограда украсят 70 тысяч цветов

Аллею Героев уже украсили к празднику. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоград украшают ко Дню Победы. В начале мая улицы и парки города-героя украсят более 70 тысяч цветов. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, яркие акценты уже появились во всех районах областного центра.

Около 500 кустов роз украсили парк «Юбилейный» и бульвар Энгельса в Красноармейском районе. В Кировском цветы высадили на улице Кирова и в сквере Доблести и славы. Украшением этих мест стали 750 многолетников - лилии, ирисы, канны и барвинок плетущийся. Более пятисот цветов вскоре высадят и у «Авангарда», а также на улице 64-й Армии.

Украшением клумб в Ворошиловском районе на улицах Академической, Североморцев и Циолковского стали более тысячи кустов петунии. Нежные цветы будут расти в сквере Пахмутовой и у Казанского собора. Еще тысячу петуний вскоре волгоградцы увидят у площади Дзержинского в Тракторозаводском районе. Их будут высаживать сегодня.

И, конечно, цветочную феерию увидят жители и гости Волгограда в центре города. Здесь в этом году высадят десятки тысяч однолетних и многолетних цветов. На набережной, проспекте и площади Ленина, а также в Александровском саду будут цвести сальвии блестящие и приморские цинерарии, пеларгонии и колеусы, петунии и бархатцы. Часть цветов высадят к Дню города.