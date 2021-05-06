Фура раздавила три иномарки: Дальнобойщик из Пензы устроил массовое ДТП с 5 пострадавшими на трассе под Волгоградом

Иномарки раздавил тяжелый грузовик. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Массовое ДТП, в котором пострадали пять человек, в том числе двое детей, случилось ночью 6 мая 2021 на ростовской трассе в Суровикинском районе Волгоградской области. В начале второго ночи на 144 км федеральной автодороги «Волгоград – Каменск-Шахтинский» 45-летний водитель из Пензенской области на грузовике Volvo с полуприцепом врезался в стоящие на светофоре из-за ремонтных работ попутные машины. Фура буквально раздавила три иномарки, искорежив металл и покалечив людей внутри.

Фура не затормозила на светофоре. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- По предварительной информации, 45-летний житель Пензенской области не выбрал безопасную скорость движения в результате чего, не справившись с управлением, допустил столкновение со стоящими на светофоре в попутном направлении автомобилями, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России.

Грузовик изрядно помял Mitsubishi ASX 1.6, Кiа Сееd (JD), а также Volkswagen Polo. В этой страшной аварии получили ранения и травмы пассажиры и водители всех трех легковушек. С места ДТП в больницу на скорой увезли 42-летнего водителя и двух 9-летних девочек, которые ехали на пассажирском сидении. В Кiа пострадала 60-летняя пассажирка, в Volkswagen - 55 летняя женщина-пассажир.