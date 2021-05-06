Главбух центра соцобслуживания в Волгограде выписала себе премии на полмиллиона рублей

В Волгограде возбудили уголовное дело на главного бухгалтера Красноармейского центра социального обслуживания населения. Женщину подозревают в мошенничестве. Она воспользовалась своим служебным положением и начисляла себе премии в размере 250% от оклада. Как сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре региона, заработала главбух на этом около 500 тысяч рублей за два года.

- На основании материалов проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств в учреждении социального обслуживания населения, - сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

Обнаружили большие премии главбуха во время надзорной проверки. Каждый месяц женщина проставляла себе в оценочных листах эффективности деятельности 49,5 баллов за интенсивность и высокие результаты труда, что приравнивалось к 250% от оклада. Однако комитет соцзащиты установил лимит для этой должности - 90% от оклада. Так что с 20218 по 2020 годы главный бухгалтер похитила из бюджета полмиллиона рублей.

- Расследование уголовного дела проводится СО-8 СУ Управления МВД России по Волгограду, - сообщили в прокуратуре.