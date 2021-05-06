Сбежавшего из больницы Волгограда осужденного за педофилию задержали в Крыму

Побег из больницы Волгограда 27-летний осужденный за педофилию Сергей Рудь совершил еще накануне майских праздников. Спустя неделю сбежавшего из стационара заключенного колонии-поселения №3 задержали в Крыму. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе УФСИН России по Волгоградской области, обнаружили беглеца в Крыму. Задержали мужчину 6 мая на его малой Родине - в Симферополе.

- В ходе совместных оперативно-разыскных мероприятий 6 мая текущего года в городе Симферополе был задержан осужденный КП-3, совершивший побег из больницы города Волгограда, где находился на стационарном лечении, - сообщили в ведомстве.

Операцию по задержанию сбежавшего заключенного провели оперативники волгоградского УФСИН и республики Крым. Материалы по факту побега теперь передали в следственные органы. Они примут процессуальное решение после проверки всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, одновременно в Волгограде сбежали сразу двое заключенных. Одного задержали еще несколько дней назад, второму удалось скрываться неделю.