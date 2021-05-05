В Волгоградской области в мае случилась уже 31 смерть от коронавируса

Пандемия за все время унесла жизни 1 138 волгоградцев Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус остается смертельной болезнью. С каждым днем жертв становится все больше. Только за 5 дней мая в Волгоградской области подтвердили 31 летальный исход от COVID-19. Всего же пандемия унесла жизни 1 138 волгоградцев. 5 мая зафиксировали 6 смертей, которые случились от осложнений ковида. Скончались четверо мужчин и две женщины в возрасте от 61 года до 75 лет, сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе. У всех были различные хронические заболевания.

67-летний житель Волгограда вызвал скорую помощь на второй день недомогания. Его госпитализировали в ковидный стационар, но помощь медиков оказалась бессильной. 75-летний волгоградец и 70-летняя пенсионерка из Калачевского района обратились за медпомощью спустя 4 дня. Однако время было упущено. Еще одна жительница Калачевского района, которой было 67-лет, пошла в поликлинику спустя 5 дней после первых симптомов заболевания. После осмотра ее направили на госпитализацию. Но помочь пациентке не смогли.

61-летний житель Старополтавского района обратился к терапевту на пятый день болезни. Ему назначили лечение на дому. Но лучше от него не становилось. Только тогда пациента положили в больницу. Но было поздно. 62-летний мужчина из Жирновского района посетил поликлинику на четвертый день недомогания. Его госпитализировали, но оправиться от коронавируса он не смог.