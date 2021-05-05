Цветущий сад: в Волгограде в ЦПКиО высадили 80 дубов и елей

Фото: Администрация ЦПКиО

В Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде продолжается озеленение территории. Специалисты высадили еще 80 крупномерных растений – 12 дубов и 68 елей. Высота саженцев составила от одного до 3,5 метра, сообщили «КП-Волгоград» в администрации города. Уход за зелеными насаждениями в ЦПКиО обеспечивается обновленной системой полива. Она была запущена на прошлой неделе.

- Молодые дубы высотой 3 - 3,5 метра расположились на территории парка между зоной этно-мира и колесом обозрения. Также компания-инвестор высадила в общественном пространстве 68 молодых елей взамен тех, которые по результатам обследования признаны слабо прижившимися, - добавили в мэрии.

Всего в этом году на территории ЦПКиО появятся 250 деревьев, большая часть которых крупномерные высотой 3-4 метра. В парке планируют высаживать растения, в том числе кустарники, каждый сезон. В числе посаженных деревьев клены, березы, липа, рябина, сосна, ель, вишня, яблоня, слива, груша.

Параллельно с озеленением в парке проходят строительные работы. Завершается мощение тротуарной плитки на основных и вспомогательных пешеходных аллеях, подходах к аттракционам и в зоне выставок. В конце апреля в ЦПКиО заработала новая система освещения – рабочие установили около 40 четырехметровых фонарей, а скоро смонтирует еще 30.