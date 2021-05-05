Местами до 0 градусов: погода в Волгограде и области на 6 мая

В дневные часы воздух прогреется выше 20 градусов Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Осадки, похоже, отступили от Волгоградской области. В регионе воздух от греющего солнца становится все теплее. Однако ночью температура падает. В Волгограде и области в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, 6 мая ветер будет юго-восточный и южный. В ночные часы его скорость составит 4-9 метров в секунду, а утром и днем – 5-10 метров в секунду. Местами возможны порывы до 14 метров в секунду.

В Волгоградской области ближайшей ночью температура воздуха составит +5...+10º. При этом местами будет холодно – столбики термометров упадут до отметки в 0 градусов. Завтра днем +18...+23º. В Волгограде в ночные часы прохладно. Со среды на четверг температура будет +7...+9°. Зато завтра днем воздух прогреется до +20...+22°.