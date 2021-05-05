В волгоградском медунивере отметили дополнительные вступительные экзамены

Важная новость для выпускное школ, мечтающих поступить в ВолгГМУ: в 2021 году сделать это можно без дополнительного вступительного экзамена профессиональной направленности. Абитуриентам достаточно набрать высокие баллы на ЕГЭ, по результату которого выберут будущих студентов медунивера.

- Решение продиктовано стремлением обеспечить равные, прозрачные условия для абитуриентов при поступлении в медицинский университет, - прокомментировал «КП-Волгоград» ректор Владимир Шкарин.

Есть и другие новшества: например, в конкурных списках больше нее будет личной информации о поступающих. Каждый сможет посмотреть результаты с помощью СНИЛС. Для тех, кто стремится потупить на бюджет, стоит знать, что зачисление будет происходить в два этапа. Сначала примут льготников и целевиков, а на оставшиеся места зачислят тех, кто лучше сдал экзамены.

- Подать документы можно лично, через операторов почтовой связи, с помощью личного кабинета поступающего или с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» портала Госуслуги, - отмечают в пресс-службе вуза.