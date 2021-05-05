Под Волгоградом пьяный 14-летний мопедист едва не загубил 11-летнюю пассажирку

Детей госпитализировали. Фото: Юлия Данильченко

Двух подростков из Старополтавского района госпитализировали в одну из больниц Волгоградской области 4 мая после полуночи. Дети едва не разбились в аварии. Известно, что 14-летний юноша в нетрезвом состоянии и без водительских прав решил покататься на мопеде «Омакс». За компанию пригласил 11-летнюю девочку. Поехали по автодороге «Гмелинка-Торгун». На втором километре школьник потерял управление и на полной скорости врезался в дорожный знак.

- В результате ДТП водитель и 11-летняя пассажирка мопеда с травмой головы доставлены в больницу. В отношении родителей несовершенного водителя составлен административный материал, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Отметим, что взрослым грозит штраф – 30 тысяч рублей.