17 волгоградских сирот получили квартиры через суды

Центральный районный суд Волгограда обязал региональный комитет строительства обеспечить 17 сирот из Старополтавского района жильем. По закону, такие дети по достижении совершеннолетия должны получить квартиры или дома вне очереди. Однако этого не произошло. Долгое время юноши и девушки ждали помощи от государства, потом обратились в прокуратуру.

Надзорный орган вышел в суд, служитель Фемиды поддержал исковые требования.

- В настоящее время все судебные решения фактически исполнены, сиротам вручены ключи от благоустроенных квартир в селе Старая Полтавка, оснащенных необходимыми коммуникациями и отопительными приборами, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.