Стало известно, в каком формате пройдут последние звонки и выпускные в Волгоградской области

Маски, социальная дистанция, обработка помещений – все это позволит исключить распространение коронавируса среди детей, родителей и учителей. Фото: Мария ЛЕНЦ

В этом году последние звонки и выпускные в школах Волгоградской области пройдут в очном формате. Такое решение приняли власти региона. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, мероприятия состоятся при неукоснительном соблюдении правил Роспотребнадзора.

- Окончание учебного года предполагает два торжественных мероприятия: праздник последнего звонка и вручение аттестатов выпускникам 9-х и 11-х классов. Проведение планируется в очном режиме, - уточнили в региональном комитете образования.

Маски, социальная дистанция, обработка помещений – все это позволит исключить распространение коронавируса среди детей, родителей и учителей. Отметим, что за долгое время впервые суточное число заболевших – меньше сотни.