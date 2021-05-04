Волгоградский завод запускает производство продуктов питания для детей

Фото: пресс-служба областной администрации.

Порядка 4,5 тысяч гектар занимает территория плодовых насаждений предприятия «Сады Придонья» в Волгоградской области. Сегодня, 4 мая, губернатор Андрей Бочаров оценил реализацию инвестиционных проектов, побывав на новом заводе компании, где в скором времени запустят производство новых продуктов для детей. Товары известной марки пользуются популярностью не только у волгоградцев, но и по всей стране. Не секрет, что благодаря цене и качеству многие мамочки выбирают соки и пюре для своих малышей именно этой фирмы.

- Волгоградская область становится родоначальником нового продукта, аналогов которому в мире нет. Первые образцы уже получают высокую оценку со стороны экспертов и контролирующих органов, - отметил Андрей Бочаров.

Кстати, разработка нового детского продукта пришлась на пандемию, но коронавирус не помешал реализовать задуманное. Добавим, что с 2014 года в Волгоградской области на инвестпроекты в агропромышленной сфере потратили 34 миллиарда рублей.