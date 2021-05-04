После дождливого вторника - теплая среда: погода в Волгограде и области 5 мая

Накануне волгоградцев порадовала удивительно теплая, даже летняя погода. Но уже сегодня пришлось утеплиться и захватить зонтики - с обеда начался сильный дождь, похолодало. В среду, 5 мая, городе-герое ожидается преимущественно солнечная погода, без осадков. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в волгоградском ЦГМС.

- Температура воздуха в области ночью +4...+9º, местами при прояснении до 0°, днем +14...+19º. В Волгограде температура ночью +6...+8°, днем +16...+18°, - сообщили синоптики.

В среду лучше взять ветровку – ветер обещают северо-западный с порывами до 14 метров, а в некоторых местах и до 18 метров в секунду. ГУ МЧС напоминает волгоградцам о правилах пожарной безопасности во время отдыха на природе: костры разжигать строго запрещено. Только за эти сутки в области было 25 загораний травы.