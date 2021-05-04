В Волгограде готовятся строить очистное сооружение у оврага

Сеть локальных сооружений позволит ежегодно очищать свыше миллиона тонн сточных вод. Фото: администрация Волгоградской области.

В Волгограде готовятся установить еще одно локальное очистное сооружение. Оно появится в Советском районе на водовыпуске у Дедушенковского оврага. Сейчас подрядчик делает фундамент, на котором разместит ЛОС. Работы проводятся в рамках регионального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология», рассказали «КП-Волгоград» в администрации города.

Мощность очистного сооружения составит 400 литров воды в секунду. В мэрии отмечают, что оно станет одним из самых мощных среди сети установленных объектов для очистки ливневых стоков. Все подобные объекты в городе проводят очистку в три этапа: от песка, твердых загрязнений, и остатков нефтепродуктов, а уже затем перенаправляться в Волгу.

Очистные сооружения также в настоящее время возводятся в других районах Волгограда. Близится к завершению работа по строительству двух объектов на Спартановке вблизи улицы Грамши. В Центральном районе ЛОСы строят в створах улиц 7-й Гвардейской и имени Землянского, в створах улиц 13-й Гвардейской дивизии и Гагарин, а также рядом с гостиницей «Турист». Завершилось возведение локального очистного сооружения по улице Калинина в Ворошиловском районе. Мощность установок - от 100 до 400 литров ливневых стоков в секунду.

Сеть локальных сооружений смогут очищать ежегодно более миллиона тонн сточной воды, которая выводится в Волгу.