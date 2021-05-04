В Волгограде мужчина во время кражи из магазина отстреливался от охранников

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Минувшая ночь, 4 мая, оказалась неспокойной в Краснооктябрьском районе Волгограда. Наверняка, некоторых жителей могли разбудить выстрелы. На пульт частного охранного предприятия поступило сообщение о срабатывании сигнализации в сетевом магазине по проспекту Ленина, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области. Туда выехала группа ЧОПа. Охранники заметили, что внутри находится мужчина. Он, в свою очередь, также увидел группу задержания. Однако попасться он не хотел и начал отстреливаться из пистолета. Информацию об этом сразу передали в полицию.

Прибывший наряд ППС вместе с сотрудниками ЧОПа блокировали помещение и задержали преступника. Им оказался 29-летний житель Дубовского района. С собой у него был пневматический пистолет. Ранее задержанный работал в одном из магазинов данной торговой сети и знал место хранения денежных средств. Ночью он вошел в помещение, отжав стеклянную дверь, и взломал кассы. А в кабинете бухгалтерии обчистил сейф.

Следователями отдела полиции №2 Управления МВД России по Волгограду возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». Решается вопрос об избрании меры пресечения. Мужчине может грозить до пяти лет тюрьмы.