«Водку пил»: волгоградские водители не боятся ездить за рулем пьяными

Трое из задержанных уже не в первый раз управляли автомобилями пьяными Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде и области аварийность на дорогах остается высокой. Почти ежедневно участники дорожного движения получают травмы, некоторые становятся, к сожалению, не совместимыми с жизнью. А еще часть автомобилистов, несмотря на все опасности, не боятся садиться за руль пьяными. За прошедшие сутки, 3 мая, инспекторы ГИБДД задержали в Волгограде 32 нетрезвых водителей, сообщили «КП-Волгоград» в Главном управлении МВД России по Волгоградской области. 3 автомобилиста уже не в первый раз попались за вождение в нетрезвом виде.

Многие водители не скрывают в разговоре с полицейскими, чтобы поехали после застолий. Причем некоторые позволили себе выпить не только слабоалкогольные напитки, но очень горячительные.

- Что пили-то? - задал вопрос одному из задержанных водителей инспектор ДПС.

- Водку, - спокойно ответил волгоградец.

В ГИБДД напоминают, что за управление автомобилем в состоянии опьянения, либо за отказ от прохождения освидетельствования, водитель может быть лишен прав на срок от 1,5 до 2 лет. Также за это придется заплатить штраф в 30 тысяч рублей. Повторное подобное нарушение грозит автомобилистам уже уголовным наказанием.