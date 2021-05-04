В Волгоградской области автомобиль вылетел в кювет: водитель погиб

ДТП в Новоаннинском районе. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Накануне, 3 мая, в Волгоградской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Трагедия случилась в 19.55 на 146 километре автодороги «Самойловка – Шумилинская» в Новоаннинском районе. 55-летний водитель за рулем «ВАЗ-21074» ехал в сторону Новоаннинского от станицы Алексеевской, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области. Мужчина не справился с управлением, машину выбросило на встречку, затем на обочину. В итоге транспортное средство упало в кювет. Водитель от полученных травм скончался на месте.

ДТП в Старополтавском районе. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Едва не завершилось трагедий ДТП в Старополтавском районе. 39-летняя женщина-водитель на «Ладе Веста» ночью в 4.35 ехала по трассе «Иловатка – Николаевск» с превышением скорости. На 44 километре женщина не справилась с управлением, отечественная легковушка вылетела в кювет и перевернулась. Водителя с множественными травмами увезли в больницу.